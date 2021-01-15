任期只剩下5天的美國川普政府，再次對中國大陸多家科技公司「下手」。據路透報導，美國政府14日將9家大陸企業列入所謂「與中國軍方相關」的黑名單中，其中包括手機製造商小米及飛機製造商中國商飛。

據悉，根據相關投資禁令，美國投資者需在今年11月11日前出售所持「黑名單」公司的股份。

路透社評論稱，在川普任內最後幾個月裡，不斷擴大投資禁令「黑名單」，是要在任期最後幾天鞏固其對陸強硬的「政治遺產」。

據瞭解，美國的這項投資禁令始於2020年11月12日，川普政府宣稱，該命令將禁止美國投資者「與中國軍方有關聯的中國公司」。同時，它還禁止美國人在被認定為「中國軍事企業」的60天內買賣這些企業的證券。

截至目前已有包括：中芯國際、中國電信、中國移動、海康威視、浪潮集團、華為等中國大陸企業在內，都會受到該規則影響。

此外，美國當局不斷加大力度抽離中國大陸企業中的美國資本，措施倉促公布有時會引發市場混亂，導致價格動蕩，例如紐約證券交易所本週兩度轉變關於大陸三大電信公司摘牌與否的決定。

1月5日，川普又簽署命令，以「保護美國公民的隱私和數據安全」為由，禁止與包括螞蟻集團旗下支付寶和騰訊數位錢包在內的8款中國大陸應用App進行交易。作為中國大陸最有價值的公司，阿里巴巴和騰訊的股票被美國投資者廣泛持有。

近日，大陸外交部發言人趙立堅在回答相關問題時表示，陸方在有關問題上的立場是一貫的、明確的。中國大陸政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則、依法依規開展對外經濟合作。

趙立堅表示，大陸反對的是將經貿問題政治化，濫用國家力量、泛化國家安全概念，無端打壓外國企業。美方應該切實尊重市場經濟和公平競爭原則，遵守國際經貿規則，為包括中國大陸企業在內的各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。

(中時 )