60歲「歌神」張學友2017年曾來台舉行「學友.經典世界巡迴演唱會」叫好叫座，當時他留著小鬍鬚，狀態極佳，最近他錄影片替河北石家莊疫情打氣鼓勵，可見影片中的他下顎鬍鬚已經斑白，眼睛裡有些血絲，一臉疲累讓人有些心疼。

張學友4年前在台舉行演唱會，開賣後就秒殺，一票難求，後來傳出他的演唱會內容遭合作廠商偷錄，並放在臉書大肆宣傳，張學友所屬的環球音樂對其侵權行為提出告訴，前年不起訴，再度上訴後，去年台北地檢署通知偵查終結，以違反著作權法之侵權行為，提起公訴。

張學友近況曝光。（圖／翻攝自大公報-大公網微博）

去年因新冠肺炎疫情，張學友雖無緣來台，但他4月曾與女神卡卡、陳奕迅等人舉行公益線上演唱會，讓粉絲大飽耳福。人帥心暖的他也曾被前空姐「阿Sa」爆料，是飛機上最開心遇到的藝人名單之一，該空姐說，張學友不僅安靜斯文，又非常親切，有次經紀人對空服人員提醒張學友身體疲累，希望讓他休息，不要提出合影要求，而張學友回程時又遇到同組空服人員，便請經紀人跟大家說：「張先生（指張學友）今日OK，狀態沒那麼累，如果想拍照簽名絕對沒問題」，暖心補足粉絲福利。

「大公報-大公網」近日曬出一支張學友的短片，因擔心石家莊疫情，張學友開口表示：「我在這裡跟河北的朋友、石家莊的朋友們問好，希望大家身體健康」，他相信大陸防疫能力有目共睹，希望河北的朋友一起共同努力，很快能將疫情壓下去，希望大家加油，網友也讚：「借歌神吉言」、「學友天津人，一起加油」、「聽歌神的話，好好居家隔離！」、「歌神以前來石家莊開演唱會我幾乎都會去看，希望疫情快點結束，歌神來石家莊開演唱會！」。

(中時新聞網)