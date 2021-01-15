美國國務院日前宣布，本周所有官員訪問行程取消，連帶影響原本規畫訪台的美國駐聯合國大使克拉芙特無法成行，不過，蔡英文總統昨仍與克拉芙特視訊對談，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統在對話過程表達希望繼續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動。不過，台灣民意基金會董事長游盈隆今接受電台專訪指出，細看對談英文內容，蔡總統用英文向美方明確表達，台灣未來要持續推動「參與」聯合國相關事務，與總統府稱表達台灣要「加入」聯合國，說法明顯相差十萬八千里。

針對蔡總統與克拉芙特對談內容，張惇涵昨表示，蔡總統表達：「我們將繼續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動」，除了表達希望能參與聯合國外，也希望能夠參加聯合國周邊的會議和活動，例如衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等。

不過，游盈隆質疑，對照蔡英文總統談話英文內容，與總統府發言人轉述內容有明顯落差，蔡總統視訊對談提到要持續推動「參與」聯合國相關事務，與總統府稱「加入」聯合國說法差距十萬八千里，對外說要參與聯合國，對內卻說要加入聯合國，又是兩面手法。

游盈隆說，2008年入聯及返聯兩項公投，加總起來超過一千萬人支持，遠遠超過選民半數，可見不論藍綠，對於台灣爭取加入聯合國是有共識的，如果要講的強烈一點，中華民國作為主權獨立國家，主張中華民國應該重返聯合國，結果不僅沒談中華民國，連台灣都沒提到。

游盈隆認為，蔡政府如此遮遮掩掩，含糊帶過，一定程度來講，反映蔡總統的風格，或許是沒想清楚重大立場，所以採取模糊策略，對蔡總統表現感到失望，因為沒有傳達台灣絕大多數人的願望。

(中時 )