冷氣團來襲，禦寒商品買氣燒滾滾，其中以暖暖包最夯，全台大缺貨。日前，大陸一名網友在身上放了7個暖暖包，卻被同事發現「身上在冒煙」，對此，衛福部南投醫院黃信傑醫師提醒，暖暖包不宜直接接觸皮膚，而有3種人使用上須多加注意。

大陸廣州日前因強烈寒流來襲，氣溫只有6度，一名男子為求保暖，在身上放了7個暖暖包，同事與他聊天到一半，卻發現男子「身上在冒煙」，嚇得他趕緊脫去身上的衣物，這才發現黏貼在背上的暖暖包已破了一個洞，甚至流出黑色鐵粉。

衛福部南投醫院黃信傑醫師表示，許多民眾為了禦寒，會將暖暖包貼在肚皮、腳底、手臂甚至身體其他部位，但使用暖暖包應隔著衣物，使用時間不宜太長，雖然其溫度大概40度左右，相對沒有那麼燙，但仍不能掉以輕心，如果長時間直接接觸皮膚容易造成一度或二度的燙傷。

黃信傑也提醒，使用上有3種人要特別小心，包括長者、糖尿病患者及神經方面疾病者，例如：中風患者。黃信傑解釋，原因在於這3種人的感覺神經通常已退化或病變、大腦中樞調節能力變差，因此皮膚敏感度較低，對冷熱感覺不敏銳，有時候被燙傷了還不自覺，因此睡覺時一定要將暖暖包取出，以免在熟睡時被燙傷。

黃信傑表示，低溫燙傷是指皮膚長時間接觸高於體溫的低熱物體，而導致的燙傷。若遭低溫燙傷時，處理方式與一般急性處理方式大同小異，需先移除熱源，並且在沒有危險的情況下進行沖水降溫，並盡速就醫治療，不要在燙傷的部位塗抹牙膏等，容易造成傷口感染。

(中時新聞網)