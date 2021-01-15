殺人水泥藏屍20年！大陸上海一名王姓男子，1998年擔任房仲期間，找來另一名鄭姓男子共同策劃殺害委託賣房的屋主，殺害2人後，將屍體藏在房子的牆壁裡，再用水泥封住，並拿著被害人的證件賣房，最後侵吞賣房款項8萬多元人民幣（約台幣35萬元），這起謀財害命案件，直到20年後工人拆除違建挖出兩具遺體才曝光。

據陸媒《看看新聞》報導，主嫌王男1998年在上海浦東的違建房子，開了一家房仲公司，後來找到鄭男合作，不料二人心生歹念，鎖定委託他們賣房的2名獨居屋主，在公司將人殺害後，再將屍體就用水泥封屍，藏在公司牆壁裡，王男與鄭男再拿被害人的證件賣房，共獲得所得8萬多人民幣。

二名被害人遭殺藏屍20年後的2018年10月，因為藏屍的大樓被認定是違建，遭勒令掀除，工人使用大型機具破壞建物時，嚇見牆壁掉出當年被王、鄭殺害二具遺骸，工人見狀嚇得趕緊報警。經警方調查，認為王男和鄭男涉嫌重大，將人逮捕送辦，2人最終向法官坦承謀財害命，法院審理後，王男遭判處死刑、鄭男緩刑兩年。

其中一名被害人的家屬，20年前來想盡辦法尋找失蹤的親人，另一名被害人因當時不顧家人反對執意賣房，與家人鬧得不愉快，家屬以為他賣掉房產後，拿著錢遠走他鄉，兩人的家屬怎麼也沒想到，他們早在20年前就遭惡房仲殺害，化為一堆白骨。

(中時新聞網)