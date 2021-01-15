美國總統當選人拜登(Biden)的大規模經濟刺激希望，以及中國樂觀經濟數據的支持，讓歐股出現連三漲。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲2.93點或+0.72%，為412.00點創下去年2月以來的新高；採礦股、汽車股、旅遊股表現最佳。

拜登預計在周四稍晚公布刺激方案提案，預計超過1.5兆美元的經濟救援，用於支援新冠疫情受創經濟。

中國12月出口表現超乎預期；德國去年經濟成長率為-5.0%，優於預期。

然而投資人仍然擔憂歐洲本地的新冠病毒，即使已啟動疫苗接種計畫，英國仍創下單日死亡人數紀錄。

高端晶片需求增加，讓台積電在上季報出最佳獲利紀錄，也助攻了歐洲晶片製造商。

歐股技術股上漲1.9%。ASM國際上漲7.6%，愛司摩爾漲5.9%。

網路設備商諾基亞漲5.0%。該公司與谷歌、T-Mobile等簽訂多個5G交易合約。

義大利富時MIB指數跌0.47%，為歐洲股市少數下跌者。前總理倫齊(Matteo Renzi)從執政聯盟中撤回了自己的政黨，對於現任總理的資金方案投下反對票以及發動倒閣。

義大利銀行股跌0.9%，這些銀行擁有龐大的主權債券投資組合，對政治危機相當敏感。

大摩分析師指出，國會很可能提早改選，新的內閣可能會跟歐盟步調較不一致。

家樂福跌2.5%。法國政府對於外國企業收購家樂福的企圖，採取強硬態度，讓加拿大Couche-Tard收購計畫提前落空。

瑞士衛浴設備商吉博力(Geberit)跌5.6%。該公司宣布，強勢的瑞士法郎衝擊了去年銷售成果。

(時報資訊)