15日，根據韓國央行(BOK)2021年第一次利率決議，維持現行政策利率不變，也就是韓國史上最低的0.5％低利，原因是最新一波的疫情，可能會摧毀好不容易才盼到的景氣復甦。

韓國央行維持利率不動的決議，並不令外界所意外。2020年11月時，韓國正被疫情所擾，新確診者與日俱增下，景氣復甦不確定性加劇，故韓國央行當時也是維持0.5%低利。

2020年，疫情剛開始爆發時，韓國央行早在5月就將利率降至0.5％歷史最低點。

分析師觀察，雖然政府宣稱目前疫情已獲控制，但每日確診人數，還是無法降到最低並長期維持。還有，出口方面看來似乎有復甦跡象，但民眾支出不給力，也影響到就業市場。因此，政府高層也跟著頭疼起來。

2020年12月，出口年增12.6％，達514億美元。這也是自2018年11月以來，出口金額首次超過500億美元大關。

不過，疫情還是沒有放過韓國。無論是上個月或2020年整年失業率，均創下歷史新高。上一次人力市場嚴重失衡的時候，要回溯到1997至1998年，當時韓國正處於亞洲金融風暴中。

而2020年尾時，因曾見出口出現溫和復甦跡象。於是，韓國央行在11月，將2020年經濟成長率預估值，從萎縮1.3％上修至衰退1.1％。同時，韓國央行也上調2021年經濟成長，從2.8％預估值提升至3％。

(時報資訊)