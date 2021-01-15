台北市某間貴族學校學生日前在校內撿到一隻隨身碟，好奇打開發現映入眼簾的全都是女學生更衣的畫面，隨後通報校方，才得知隨身碟是學校老師的，事後案情曝光，原來該名老師在學校更衣室裝下針孔攝影機，偷拍女學生更衣畫面並且私藏，如今已有學生家長向警方報案，校方也啟動性平會議，對該名狼師做出開除處分。

據《蘋果新聞網》獨家報導，上個月北市某間貴族學校，有學生在校內撿到一隻隨身碟，當時好奇心作祟，於是便帶回家瀏覽裡面的檔案，結果映入眼簾的竟然是一堆女學生在換衣服的畫面，那位學生馬上將影片拿給父母看，家長一看勃然大怒，立即將影片拿給校長看，要求校方給出一個合理解釋。

經過校方調查，發現這支隨身碟為一名H老師所持有，事後，該名老師也坦承，從2020年中旬就開始在女學生更衣室裝設針孔攝影機，偷拍學生換衣服的畫面，受害對象超過10人，表示會做出這樣的事情只因「好奇」。

報導中指出，H老師在偵訊時坦承犯案，同時強調自己只有一支隨身碟，但警方卻不這麼想，認為老師在學校教書超過5年，依照過往偵辦偷拍色狼的經驗，認為偷拍影片應不僅於此，因此懷疑老師的說詞。

另外也有家長不解，為何校方得知這起事件後，遲遲沒有向警方報案，質疑向方是否想「私了」，於是有家長直接帶著學生到警局報案，盼校方能重視這起事件。

對此，校方也向家長以及學生解釋，承諾會留意班上同學的情緒，並且否認學校想要「私了」的傳聞，強調校方已經依照教育局規定，通報校安中心及關懷平台，同時啟動性評會議解雇該名老師。

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(中時新聞網)