新北市某國小共227名學童，昨(14日)南下進行為期3天2夜的畢業旅行，結束台南水道博物館遊玩後，回程途中有6大人及68名學生產生上吐下瀉，昨晚陸續有30人送到嘉義市聖馬爾定醫院救治，到今天凌晨都陸續離院回到住宿飯店休息，校方上午宣布畢業旅行取消，提前返回學校。目前檢體已經送往疾管署進行檢驗，釐清中毒原因。

大豐國小校長李春芳表示，昨深夜分批送往嘉義市聖馬爾定醫院救治，目前有10多名學生仍住院觀察中，其餘均已出院，校方取消後續畢旅行程，今中午提早返校。

李春芳說明，昨遊覽車前往台南山上區水道博物館，回程途中陸續有學生腹瀉、嘔吐，其他學生疑在感染效應下，也向老師說明身體不適，依照病毒發作時間推判，病毒感染來源應是在台南某間餐廳，抑或是水道博物館旁的冰沙、飲料等，全案由台南市衛生局採食物檢體，釐清肇因是病毒或細菌。

李春芳說明，多數學生今凌晨陸續出院，仍有10多人在院內救治中，目前先將孩子安置在飯店休息，由於今是畢旅第3天、也就是最後一天，預計中午整團會驅車北上、提前結束行程。

李春芳指出，旅行社已承諾賠償孩童損失，並給予就診學生慰問金，後續會由校方陸續協助辦理。

(中時 )