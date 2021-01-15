路倒婦人在一群熱心民眾的協助下，順利就醫，幸運獲救。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

又傳騎車路倒意外！1名騎機車的婦人日前行經台中市北屯區崇德與大連路口，在待轉綠燈時起步出發，卻突然倒地摔至路中央，旁邊剛好1輛市區公車經過，緊急剎車，其後方車民眾見狀下車警示後方來車，甚至對向待轉車道駕駛人，以「衝百米速度」過馬路幫忙並報警處理，路倒婦人在一群熱心民眾的協助下，順利就醫，幸運獲救。

監視器畫面顯示，騎機車的鄭姓婦人當時停在待轉區，等待綠燈一亮催動油門出發，卻突然發生人車倒地的意外，旁邊用路人嚇了一跳，後方來車原以為發生車禍，結果發現鄭婦獨自1人倒地，且臉色發白且動作僵化，趕緊報案通知救護車前來。

台中市警第五分局文昌派出所指出，後方熱心用路人紛紛下車，用汽車阻擋並警示，預防追撞事故發生，對面待轉的用路人甚至趕緊下車，協助查看婦人狀況，並報警，最後先將婦人扶安全位置，等待救護車前來，送醫治療。

「天冷血糖低！」鄭婦向警方說，她有血糖低症狀，當時騎車覺得冷，停車等紅燈時就暈眩出發後才跌倒，甚至一度心臟有疼痛感，在醫院初步檢查拿藥後，由警方協助叫計程車自行回家休息。

(中時 )