又傳騎車路倒意外！1名騎機車的婦人日前行經台中市北屯區崇德與大連路口，在待轉綠燈時起步出發，卻突然倒地摔至路中央，旁邊剛好1輛市區公車經過，緊急剎車，其後方車民眾見狀下車警示後方來車，甚至對向待轉車道駕駛人，以「衝百米速度」過馬路幫忙並報警處理，路倒婦人在一群熱心民眾的協助下，順利就醫，幸運獲救。
監視器畫面顯示，騎機車的鄭姓婦人當時停在待轉區，等待綠燈一亮催動油門出發，卻突然發生人車倒地的意外，旁邊用路人嚇了一跳，後方來車原以為發生車禍，結果發現鄭婦獨自1人倒地，且臉色發白且動作僵化，趕緊報案通知救護車前來。
台中市警第五分局文昌派出所指出，後方熱心用路人紛紛下車，用汽車阻擋並警示，預防追撞事故發生，對面待轉的用路人甚至趕緊下車，協助查看婦人狀況，並報警，最後先將婦人扶安全位置，等待救護車前來，送醫治療。
「天冷血糖低！」鄭婦向警方說，她有血糖低症狀，當時騎車覺得冷，停車等紅燈時就暈眩出發後才跌倒，甚至一度心臟有疼痛感，在醫院初步檢查拿藥後，由警方協助叫計程車自行回家休息。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。