近期最後一波冷氣團，明起大軍壓境，北台灣低溫掉到7度！由於氣溫不像上一波寒流那麼低，山區降雪得碰碰運氣。今溫差仍明顯，白天最熱逾20度，甚至25度，到了晚上僅剩10度左右，日暖夜冷。

今年1月才過一半，冷氣團已接二連三南下，明天中午冷空氣挾水氣抵達，桃園以北轉濕冷。這波威力較上波弱，「強烈大陸冷氣團以上、寒流未滿」，預估平地低溫僅9、10度，空曠地區下探7度。

一連幾天「超強輻射冷卻」，清晨極低溫從前天的1.5度，緩慢回升至昨晨3.7度、今晨5.7度（苗栗頭屋），看得出雖冷但止跌回升。今各地氣溫：北部8至25度、中部8至26度、南部8至27度、東部9至24度。

中央氣象局指出，今各地晴到多雲，早晚偏冷，降雨機率低，白天高溫甚至可達24、25度，入夜後掉到10度，高低溫暴起暴落，民眾應特別小心。

明午東北風增強，桃園以北、宜蘭、花蓮轉有雨。周日氣溫持續探底，各地濕冷，一直影響到下周一（18日）。要等到下周二（19日），才會恢復穩定稍暖的天氣型態。

(中時新聞網)