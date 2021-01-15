民進黨桃園市議員王浩宇罷免案將在明天（16日）舉行，最新消息指出，隨著罷免聲浪高漲，傳出原本一向高調行事的王浩宇被嚇到私下頻打電話求救，但得到的建議都是「低調低調再低調」。

據綜合媒體報導，面對罷免案，王浩宇一開始還我行我素，等到罷王連署第二階段通過，王浩宇感到事態嚴重，私下頻打電話求救，還打去國民黨朋友那邊詢問情況。民進黨評估罷免案通過的機率不低，為了防止王浩宇再亂說話惹事生非，一直勸王浩宇「低調低調再低調」，現在點開王浩宇臉書，幾乎都是在談中壢大小事，鮮少討論時事及罷免議題。

對於王浩宇私下求救一事，國民黨立委魯明哲14日接受《TVBS新聞台》採訪時指出，在罷王第二階段連署過程中，有聽到很多里長和地方仕紳接到王浩宇打電話打探罷王情形。不過，王浩宇則表示，打電話給里長是為了會勘，從來沒有針對罷免議題多做詢問。

對於罷王，國民黨在最後關頭也協助催票，並表示，桃園市黨部在今晚6點半起將在中正公園舉辦「中壢罷王團結之夜」，包括在地立委、前立委及議長邱奕勝、議員都會站出來，立院黨團總召林為洲、首席副書記長鄭麗文和國民黨革實長羅智強也會到場助講。

民進黨發言人周江杰6日在中常會後記者會上表示，民進黨不樂見國民黨利用罷免案作為政黨操作的工具；針對國民黨的刻意操作，他們會盡力協助該黨從政同志爭取更多選民的認同與支持。

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(中時新聞網)