迎接春節送禮及採買年貨商機，citysuper首度攜手彰化縣政府，昨（14日）起至26日於遠百信義A13 9樓打造台北信義區規模最大的在地物產展，超過上百坪的展區，集結彰化縣26鄉鎮市農會、21個品牌、近千款彰化青農、小農商品產地直送，同時符合3章1Q及彰化優鮮認證的農產品，規模較往年的地方物產展還大。活動期間消費滿399元送1份彰化優鮮晶米紅包；滿999元加碼送1只彰化優鮮保冷袋。

city'super「番茄方舟 彩色番茄」，600g，330元。（city'super提供）

疫後消費者無法出國及企業因防疫考量取消尾牙，讓年節送禮、採買年貨商機提前升溫，citysuper光1月至今整體銷量月漲4成，其中受疫情影響，消費者更重視食安及養生議題，不僅整體禮盒、年貨採買與去年相較拉高2成預算，以「小農水果禮盒」、「台灣在地農特產」最為熱門，光是水果、禮盒即占整體年節採買銷量逾半數。

因此首度攜手彰化縣26鄉鎮市農會、引進千款彰化青農、小農商品產地直送，像是彰化溪州以玻璃溫室、無毒種植且具高營養價值的「番茄方舟 彩色水果番茄」；結合送禮、稻米文化的「三光米 糴（音同迪）糶（音同跳）禮盒」，共有10包不同設計、文案的米，每包都訴說著不同的故事。

city'super「三光米糴（音同迪）糶（音同跳）禮盒」，600g x 10入，原價1280元、特價999元。（city'super提供）

還有彰化北斗以新鮮香菜為基底、全球首創的「香菜先生 香菜拌麵」；芳苑鄉農會、線西鄉農會聯手推出的「鴨禮山大禮盒」，將線西名產黃金番薯麵線搭配芳苑特產老鴨煲湯，主打養生、健康、美味和方便；「花田喜彘 純肉鬆」採用純豬肉製作的肉鬆，沒有添加防腐劑、味精、色素等添加物。

city'super「香菜先生 香菜拌麵」，1袋4入，原價220元、特價200元。（city'super提供）

city’super新「鴨禮山大禮盒」，原價900元、特價800元。（city’super提供）

city’super「花田喜彘 純肉鬆」，100g，原價250元 特價235元（city’super提供）

(中時 )