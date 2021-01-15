【暖暖包缺貨2】搓揉暖暖包錯了 專家獻正確發熱方式

反覆搓揉暖暖包竟是錯誤行為！衛生福利部暨臺北榮民總醫院毒藥物防治諮詢中心指出，暖暖包的發熱原理為鐵粉與空氣和水接觸，發生氧化作用、產生熱能，進而達到保暖的效果，因此使用時輕搖幾下，其實就能發熱，搓揉反而會使保暖效果打折扣。

根據衛生福利部暨臺北榮民總醫院毒藥物防治諮詢中心的資料顯示，一般常見的拋棄式暖暖包，裡面的成分為鐵粉、食鹽、活性碳、蛭石等物質，其中鹽可加速鐵的氧化作用、屬雲母礦物的蛭石具良好的保水功能，使鐵粉可以持續氧化生熱。

暖暖包發熱的原理非常簡單，暖暖包裡面的黑色鐵粉接觸到外界的空氣和水，發生氧化作用、釋放出熱量，進而達到保暖的效果。因此，反覆搓揉暖暖包想使其「摩擦生熱」，其實是錯誤的行為，恐是鐵粉受熱不均，讓保暖效果打折扣。

家事達人林素芬接受「中天新聞」採訪時則表示，根據暖暖包的發熱原理，只要鐵粉與空氣接觸就會氧化發熱，因此使用時只需輕輕搖幾下，讓鐵粉與空氣接觸，就會有發熱的效果，一直反覆搓揉可能讓它熱的快，但也會使暖暖包的壽命縮短。

而台中市藥師公會也分享自製暖暖包的作法，女性生理期時，可以將紅豆、白芍和艾草裝入厚襪子或是棉袋中，放至為微波爐加熱；若是天冷容易關節不適的民眾，則可用白米、乾薑、丁香、艾草與茴香製作暖暖包，且建議可將白米搗碎，如此一來放在關節部位較不易移動，另乾薑切碎之後效果會較佳。

最後，台中市藥師公會提醒，民眾使用暖暖包應避免直接接觸到皮膚，最好要隔著衣物，並適時翻開散熱，以免燙傷。另若使用後，皮膚發生紅腫、發癢與疼痛等症狀，應立刻停止使用，且若皮膚乾癢不適，也不要用暖暖包。

(中時新聞網)