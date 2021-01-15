眼見「大鬍子」哈登公開痛批火箭沒救了後，就透過4隊交易跳槽籃網，火箭球迷把所有悶氣都發洩在他還沒開幕的高級餐廳「13」上，儘管這間新餐廳還沒正式開張，卻已遭到憤怒的火箭球迷狂留惡評，「因為這間餐廳跟哈登一樣垃圾！」

將於22日在休士頓正式開幕的哈登新餐廳「13」，店名直接用他的球衣背號，將走高級餐廳路線，找來曾當過「小皇帝」詹姆斯私人廚師的托松出任主廚，隨著哈登確定跳槽籃網，這間新餐廳自然成為火箭球迷爭相攻擊或發洩的最佳對象。

這些針對哈登的惡評包含「完全不值得，食物就是垃圾」、「我告訴廚師，要把麵包做的跟老闆一樣軟，那味道應該很棒」、「脫衣舞孃都能做得更好」、「休士頓最爛餐廳」等等，甚至有人引用哈登批評火箭的話，「我不認為還有挽救的可能。」

不只哈登的新餐廳遭受惡評洗版，更有休士頓當地洗車業者發動丟掉一件哈登火箭球衣，就可換得一次免費洗車的服務，一旁的垃圾桶上面更寫，「垃圾哈登就丟這裡」完全表達火箭球迷對於哈登的不滿情緒，接下來就看是否有人燒球衣了。

(中時 )