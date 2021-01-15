1月14日0至24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例144例，其中境外輸入病例9例（廣東3例，上海2例，江蘇1例，浙江1例，四川1例，陝西1例），本土病例135例（河北90例，黑龍江43例，廣西1例，陝西1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

1月14日0至24時，河北省新增90例本地新型冠狀病毒肺炎确診病例，其中石家莊市報告84例（5例爲無症狀感染者轉爲确診病例），邢台市報告6例（1例為無症狀感染者轉為確診病例）。無新增死亡病例，無新增疑似病例。

1月14日0至24時，黑龍江省新增新冠肺炎確診病例43例（綏化市望奎縣，其中13例為望奎縣無症狀感染者轉為確診病例）。治癒出院確診病例1例（黑河市愛輝區）。新增無症狀感染者31例（綏化市望奎縣25例、綏化市青岡縣1例、大慶市薩爾圖區1例、伊春市大箐山縣1例、齊齊哈爾市昂昂溪區3例）。均為望奎縣惠七鎮惠七村確診病例、無症狀感染者的密切接觸者和密接的密接。

日前河北省的大專院校陸續放寒假後，滯留石家莊的大學生共2127人，這些學生主要是因為放假離校後準備參加考試、培訓、實習、打工、中轉換乘等原因未能及時返鄉，這些學生目前被安排居住在比如所在培訓機構、賓館、親戚和同學家等地，一人一策幫大家解決問題，據瞭解現在已經全部聯繫到位。

還有一部分是在石家莊打工沒有及時返鄉的人群，一部分滯留在石家莊火車站，目前在石家莊火車站設置了臨時救助點，並且開通了24小時求救電話，救援點能滿足餐飲休息基本生活需求，對於很多石家莊周邊縣市的農民工和需要返鄉的人員，警察也會在他們身體條件達到要求之後，把他們專門送到家，目前已經有325人回到家了。

(中時 )