說到微軟(Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)，印象不外科技鉅子、慈善家、富豪，但美國地產月刊《土地報告》(Land Report)發現他另一身分，竟是美國最大農戶，在全國橫跨18州、直接或間接持有耕、牧地達24.2萬英畝(約合台制10萬972甲)，該刊無法得知這些農地實際用途，但研判可能用來進行農產量提高實驗、輸出糧食給非洲等匱乏地區。

所有耕地都由比爾蓋茲旗下投資公司Cascade Investments直接或通過第三方持有。除了農地外，該公司還投資食品安全公司生態實驗室(Ecolab)、二手車零售商Vroom、加拿大國家鐵路公司。

以州區分，蓋茲在路易斯安那州持有最多農地，達69071英畝，其次是阿肯色州47927英畝、內布拉斯加州20588英畝。他擁有亞利桑那州首府鳳凰城西鄰25750英畝股份，這部分用途則已經確定與農業無關，因為當地正被開發成新的郊區。

比爾蓋茲與妻子梅琳達(Melinda)聯名基金會從很久前就關心農業與糧食安全，2008年曾捐贈3.06億美元，幫助撒哈拉沙漠以南的非洲國家、南亞的小農發展高產量、友善環境環境種植；近年蓋茲夫婦聚焦氣候變遷，也不忘投資能應對的超級作物和高產量乳牛，去年成立的Gates Ag One(註：Ag代表農業Aggriculture)就是專門負責推進這些計畫。

股權與綜合投資巨頭奇妙公司(The Wonderful Company)共同創辦人雷斯尼克夫婦(Stewart &. Lynda Resnick)是農地持有榜上另對億萬富翁，也有19萬英畝，可排第3，不過他們的農地主要用來為自身品牌生產。

(中時新聞網)