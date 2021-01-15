阿里巴巴創辦人馬雲10月下旬於上海論壇公開批評大陸金融監管體制落伍，阻礙並扼殺金融業創新。外界認為，馬雲那番大膽言論給自己惹上麻煩，至今已2個多月未再露面，美媒報導，大陸資深記者直指，馬雲恐怕已凶多吉少，因為他公司跨足金融、傳媒等產業，這些都是大陸當局特別重視的領域，還說馬雲是特別肥的韭菜，引誘人收割的吸引力特別大。

美國之音報導，馬雲是大陸以及全世界的富豪之一，多年來是大陸商場乃至世界商場上的風雲人物。據富比士2020年統計，馬雲身家約4377.2億元人民幣，已連續3年蟬聯大陸富豪榜首。

馬雲在擴展阿里巴巴帝國的同時，三不五時的言論也引發爭議，例如中國人每週工作六天、一天工作12個小時是一種幸福；另外，激起大陸民眾反彈的是，馬雲提倡996工作制（即每天早上9點上班，晚上9點下班，一周工作6天），2019年這種工作模式引發廣泛爭議後，馬雲在公司內部卻大力肯定996，甚至誇讚在中國BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）可以996是「巨大的福氣」。

馬雲自走跑個性，最終讓他身陷危機。去年10月24日，馬雲在上海金融峰會發表演講，公開抨擊大陸的金融監管體制落伍，監管部門以當舖的思維管理金融，阻礙並扼殺金融業創新。市場觀察家認為，馬雲那番大膽言論雖然讓他大出風頭，卻也身處險境，甚至被消失2個多月。阿里巴巴旗下「螞蟻集團」上市計畫也喊卡。

報導引述大陸退休資深記者高瑜看法，直指馬雲眼下凶多吉少。他表示，中國人現在喜歡用「割韭菜」這種說法，馬雲顯然是一棵「長得特別肥的韭菜」，誘人收割的誘惑力特別大，因為馬雲更有錢，而且還涉足金融、傳媒、娛樂業，還有支付寶（Alipay），這些都是大陸當局特別看重的領域，再加上996工作制累積的民怨，使馬雲面臨在劫難逃的超危險境地。

(中時新聞網)