在政權交接倒數計時之前，川普政府周四對中國與其最大的數家企業再擊重拳，就官員與企業在南海的不當行為實施新制裁，並對另外9家公司實施投資禁令。

在拜登即將於下周三就職前幾天，此舉將進一步加劇美中之間的的緊張局勢。中國國有企業高層、中國共產黨與軍方的官員，以及石油巨頭中海油（CNOOC）因涉嫌脅迫其他具南海主權的國家，將面臨美國祭出的新限制。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）表示，華府將對中國國企高層，以及中國共產黨與海軍的官員施加簽證限制，而這些限制也可能適用於直系親屬。

美國商務部將中海油列入「實體清單」，這表示該公司在向美國採購高科技產品前，必須先取得美國政府的特殊出口許可。

美國政府高層透露，對中海油新祭出的限制範圍將不包括原油、精煉燃油與液態天然氣，也不包括中海油未從事南海業務的合資企業。

美國國防部的軍方企業投資黑名單則增列9家中國企業，智慧手機製造商小米公司意外入列。

除了小米之外，該名單尚包括中國商用飛機公司、中微半導體設備、北京中關村發展投資中心、大新華航空、籮筐技術、廣東高雲半導體科技、中譯語通科技與中國航空集團。但如先前媒體披露，中國三大網路巨頭阿里巴巴、騰訊與百度，未列入國防黑名單。

美國總統川普此前頒布行政命令，禁止美國在1月11日後投資包括中國移動在內等31家與中國軍方有關係的企業。

美國政府之後將這份清單上的企業家數增列至35家，在周四新增9家中國企業後，這份名單已擴大到44家。川普周三（13日）已簽署修正後的行政命令，要求美國在11月11日之前出清持有之「中國軍方企業」的證券。

(時報資訊)