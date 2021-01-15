回顧2002年以來，A股歲末年初的行情，啟動時間和漲幅會有差異，但不會缺席！台新投信表示，據統計，春季行情持續時間最長112個交易日、最短17個交易日、平均為50天，滬深300漲幅最大高達89.6%、最小為5.7%、平均漲幅高達22.8%。台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，展望2021年A股春季行情，由於中國疫情控制得力，經濟持續復甦，中國央行維護年末流動性平穩政策，皆有助於A股持續上演春季漲升行情，現在正是絕佳的加碼時機，建議優先布局政策大力作多的內需消費股。

葉宇真指出，A股春季行情的形成主要有四個因素：一、歲末年初A股基本面數據少，處於財報空窗期；二、年初資金利率通常有所回落，有利資金行情；三、開年基於作夢行情的期待，投資者風險偏好較高；四、重大會議召開支撐股市：每年10-11月召開中共中央全會、12 月召開中央經濟工作會議；次年1-2月地方召開兩會、中國多部委召開年度工作會議、3月召開中國兩會等。

葉宇真表示，回顧A股2002年以來春季行情，剔除牛市中春季行情，餘下11年行情持續時間最長92個交易日，最短僅19個交易日，平均42天，期間滬深300漲幅最大30.2%，最小6%，平均16.5%。若只考慮過去7次牛市中的春季行情，行情持續時間最長112個交易日，最短17個交易日，平均65個交易日，期間滬深300漲幅最大89.6%、最小5.7%、平均35.3%。2020年因受新冠疫情影響，A股指數斷崖式下跌，但春季行情漲幅仍有9.6%。

葉宇真指出，中國去年第三季城鎮居民人均可支配收入同比增 5.4%，高於農村外出務工勞動力月均收入增速3.3%，汽車和高端白酒表現亮眼，反映高端消費增速崛起，隨著經濟復甦，服務業用工需求將提高。後續乳製品、餐飲、超市等大眾消費需求或將大增，可望持續帶動中國內需消費相關基金漲升行情。

(時報資訊)