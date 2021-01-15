行政院長蘇貞昌就職屆滿2周年，蔡英文總統昨再度力挺蘇揆，並期許「讓國家繼續向前進」，不過，內閣改組甚至撤換閣揆聲浪不斷，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，蔡英文沒有信賴的人能力可以跟蘇貞昌依樣穩住陣腳，因此客觀上現階段蔡總統不能沒有蘇貞昌，這是蘇揆留任的理由，但是民進黨政府尚未脫離萊豬風暴，如果8月萊豬公投通過，蘇揆勢必要走人負責。

游盈隆指出，蔡蘇共治或蔡蘇體制從開始至今是偶然，各界很清楚兩人個性有極大差異，在正常狀況下，蔡英文不可能任命蘇貞昌擔任行政院長，但2018年地方選舉，民進黨慘敗結果太震撼，是承受不了的創傷，不得已的情況下只好請蘇貞昌擔任閣揆救火，因為蘇的個性比較能鎮得住黨內跟行政體系。

結果蘇貞昌回鍋閣揆後表現還不錯，協助蔡總統贏得總統大選，面對新冠肺炎疫情也控制得宜，即便近期民調大趨勢支持度往下滑，但滿意度仍高於不滿對度，即便蘇強勢的作風，造成大院長小總統的處境，蔡英文客觀上不能沒有蘇貞昌，這是蘇留任的原因。

游盈隆認為，蘇揆沒被撤換另一個原因，就是蔡總統身邊缺乏可以信任又有能力可以穩定政局的人選，否則蘇早就被換掉，也因如此，蘇近期抱怨一把年紀當行政院長還要被說風涼話，受不了，因為蘇深知，現階段不會被換掉。

至於蔡蘇體系何時結束，游盈隆分析，蘇貞昌如果可以挺住萊豬風暴，順利解決問題，未來一路邁向總統大位也不是不可能，但現在看起來還沒有脫離萊豬風暴，值得關注的是，如果8月萊豬公投通過，代表沒解決萊豬問題，蘇貞昌勢必將走人。

(中時 )