中國外交學院國際安全研究中心主任凌勝利15 日在陸媒《環球時報》撰文指出，本屆美國政府對華政策的一個突出特點，就是為阻擾和破壞中國發展，美國一些政客試圖將陳腐的「中國威脅論」予以加工，將其進一步編織成意識形態偏見色彩更濃的「中共威脅論」，認為這樣既便於向美國的盟友兜售，同時又能離間中國黨群關係，一些人將其稱為「楔子戰略」。

凌勝利稱，儘管任期很快就將結束，美國國務卿蓬佩奧及其領導的國務院團隊仍在藉助各種場合和機會，發表攻擊中國共產黨的言論。就在最近，美國務院網站上還刊發文章，指責中共「威脅全球和平與安全」，並藉機挑撥中共與中國人民之間的關係，試圖通過離間中國黨群關係來削弱中國。

凌勝利表示，美國務院網站的文章再次對中國及其領導核心中國共產黨極盡造謠汙蔑，從所謂掠奪性經濟行為、在印太地區的軍事侵略、破壞全球規範和價值觀、海外脅迫戰略、無視人權、環境濫用等方面渲染中共威脅。但要說脅迫，要說蠻橫的對外軍事和經濟行為，全世界最突出的印象應都來自美國。

凌勝利稱，從近期中美兩國的發展軌跡來看，政治領導力的差異具有重要影響。對中國而言，政治領導力的保障就在於有中共領導。反觀美國，美國自由民主制度弊端不斷顯現，就連美國一些人自己都已意識到並反思「美式民主的衰敗」。特別今年美國總統大選及其後續如此曲折，美國國會大廈居然因此遭到圍攻，更令世人震驚。

凌勝利強調，新冠疫情全球蔓延，防疫抗疫過程中，不同國家的表現與其政府的領導力存在明顯的正相關。其中，在中共這個中國各項事業領導核心的堅定領導下，充分發揮自身制度優勢，迅速形成團結協作、眾志成城的抗疫局面，實現疫情形勢反轉和復工復產有序協調並進。反觀美國，聯邦政府與地方政府之間、美國兩黨之間，一直無法在抗疫方面形成強有力的團結，這也在很大程度上凸顯了美國政治領導力的缺陷。

凌勝利認為，這種鮮明對比，促使美國一些人更極端地炒作「中共威脅論」，以此給美國國內抗疫不力甩鍋。這種妖魔化中共的做法無疑是低劣和無知的，顯然缺乏對中國國情和中國發展歷程的基本了解。

凌勝利說，為了維護美國霸權，美方反華勢力試圖在中共和中國人民之間打入一個楔子，以此削弱中國內部團結，滯緩中國發展。美國過去幾年不斷指責其他國家干預美國大選，「通俄門」更是一度鬧得沸沸揚揚。美國既然如此反感別國所謂的干涉其內政，為何又屢次三番干涉中國內政呢？除了繼續在涉台、涉港以及新疆和西藏等問題上屢有蠻橫表態，美方在攻擊中國、離間中國黨群關係上也是越來越下力氣。這些險惡做法當然不可能成功。

(中時 )