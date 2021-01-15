新北市50歲男子在永和樂華夜市坐擁上億房產，昨被爆料獨力扶養輕微腦性麻痺的獨子，因擔心孩子就學遭霸凌，12歲張童至今連幼稚園、小學都沒唸過；新北市府12日破門帶離張童緊急安置，社會局表示，市府仍會努力尋求與家長合作，以男童的最佳利益為考量。

據了解，張男離婚後獨立扶養微腦性麻痺的獨子，因擔心孩子上學後遭霸凌，長期不讓孩子上學、就醫，也沒安排自學，張童今年已12歲，卻連幼兒園、小學都沒去過，教育局多次關懷聯繫無果，新北市關懷小組認定是極其罕見的失學案。

新北市專案關懷小組12日晚間破門進入男童家中，發現男童窩在沙發上，在寒流8度下只蓋薄被，住家環境髒亂不堪，屋內漆黑且出入口遭雜物堆積阻礙，小組評估男童未獲適當照顧，嚴重影響身心發展和生活權益，因此立即予以保護安置。13日趁張男外出時破門，將張童帶離家庭另外安置。

新北市社會局表示，因男童3歲後就未有健保的就醫紀錄，且未入學，為了男童的身心發展以及受教權益，市府透過高風險整合型安全網，跨局處查找行方不明兒少關懷行動專案小組，甚至協請檢警協助，終於12日晚間找到男童，已經做妥善緊急安置，市府仍會努力尋求與家長合作，以男童的最佳利益為考量。

社會局也說，男童因父母離異，由父親監護撫養，但父親以保護為由，幾乎讓男童過著與外界隔絕的生活，男童逾入學年齡卻未入學，市府強迫入學委員會多次送通知單，但遭拒收，在一次確實送達後，父親卻又將男童戶籍遷往屏東，蓄意躲避教育單位的追蹤，剝奪男童的受教權。

(中時 )