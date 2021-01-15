滬指開市靠穩 金融煤炭股有追捧 10:382021/01/15 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市15日開市個別發展。 香港信報報導，上證指數15日開市報3,566點，升不足1點，漲幅為0.01%。 深成指開市報15,030點，跌39點，跌幅為0.26%。 滬深300指數開市報5,471點，升不足1點，漲幅為0.02%；創業板指數開市報3,074點，跌15點，跌幅為0.49%。 各類股個別發展，鋼鐵、水泥、化工、石油股偏軟；金融、煤炭股升逾1％；有色金屬、房地產、電力股靠穩。 甲桂林Q1端雙北八大案 資金行情延燒 台股後市看好 (工商 ) #開市 #個別 #漲幅 #跌幅 #煤炭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Q1股票期貨小型契約 台積電入列 04:102021/01/15 財經焦點 周董誇昆凌哭得有層次 04:102021/01/15 娛樂新聞 亞高收債ESG選秀 追收益首選 04:102021/01/15 投資理財 穩健投資 布局高股息台股基金 04:102021/01/15 投資理財 川普集團陷麻煩 紐約市也絕交 04:102021/01/15 全球財經 A股春季行情平均漲22.8％ 投信建議布局這類股票 09:532021/01/15 財經 操盤心法－外資回補力道 是今年增量資金 04:102021/01/15 證券．權證 《晨間解盤》避免單股重壓與追高(日盛投顧提供) 09:212021/01/15 財經 西市仔後巷 變網美打卡夯點 04:102021/01/15 地方新聞 鐘睒睒突辭董座 萬泰市值蒸發120億 04:102021/01/15 全球財經 《金融》富邦VIX溢價暴增 金管會示警留意下市風險 07:442021/01/15 財經 財經熱門新聞 台股為什麼牛氣衝天？ 謝金河爆製造投機大泡沫推手 - 財經 爭奪澳在陸地盤 1國喊話：近100億噸鐵礦石待開採 - 財經 2國角力犧牲品？ 73艘澳煤炭船清關等半年 下場曝光 - 財經 航運股史上最瘋狂 客戶怒：賣一櫃抵賺10年 小心崩盤 - 財經 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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