大陸股市15日開市個別發展。

香港信報報導，上證指數15日開市報3,566點，升不足1點，漲幅為0.01%。

深成指開市報15,030點，跌39點，跌幅為0.26%。

滬深300指數開市報5,471點，升不足1點，漲幅為0.02%；創業板指數開市報3,074點，跌15點，跌幅為0.49%。

各類股個別發展，鋼鐵、水泥、化工、石油股偏軟；金融、煤炭股升逾1％；有色金屬、房地產、電力股靠穩。

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(工商 )

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