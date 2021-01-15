當場查扣賭具、帳冊、把風對講機、犯案手機、賭資220萬4600元及當日抽頭金27萬3000元。 （姜霏翻攝）

日前有越南籍移工在臉書上招攬同鄉聚賭，移民署桃園市專勤隊獲報後同警方成立專案小組調查，14日凌晨與中壢分局及蘆竹分局一同前往賭場搜索，當場查扣賭具、帳冊、把風對講機、犯案手機、賭資220萬4600元及當日抽頭金27萬3000元。

桃園市專勤隊接獲民眾匿名檢舉指稱，越南籍阮姓移工等人於桃園 市蘆竹區不知名地點違法開設賭場，意圖營利招攬同鄉聚眾賭博，據了解，阮姓移工平時將賭場藏匿於民宅內，賭客都是由熟識同鄉牽線才能入內參與賭博，而人員開始聚賭時，場外會設置把風人員，若發現有可疑人士或車輛入內，將以無線電通報賭場人員，行事可謂相當謹慎，有國人賭客也聞風而來，一日輸贏上百萬。

經專案小組歷時數月循線跟監蒐證，見時機成熟後，就獲檢察官同 意向桃園地方法院聲請搜索票核准，於14日凌晨會同中壢分局偵查隊及蘆竹分局員警，共計51人前往賭場搜索，當場查獲主嫌阮姓移工等6人與賭客26人，並於現場及把風車輛內扣得賭具及數百萬元現金賭資。全案經偵訊後，賭客依違反社會秩序維護法，移由蘆竹分局裁處，阮姓移工等人則以觸犯刑法賭博罪名，移送桃園地檢署偵辦。

移民署呼籲，在台移工切勿沉溺賭博而以身試法，不僅違反社會公共秩序與善良風俗，同時恐有賭資糾紛時，致自身財產、生命及身體蒙受重大損害。

(中時 )