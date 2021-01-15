內政部今天(15日)發布第55期（2020年4月1日至9月30日）都市地價指數。其中全國都市地價總指數為101.95，較2019年同期上升1.21％，內政部表示，變動仍屬穩定微幅上升狀態。各直轄市、縣巿中除連江縣下跌0.09％外，台北市上升1.54％、嘉義市上升1.35％、新北市上升1.30％及台南市上升1.09％幅度較大。

內政部指出，台北市主要因上期指數受新冠肺炎疫情影響下跌，而本期隨疫情趨緩，不動產交易市場回穩，因此上升幅度較大，其中又以南港區上升1.86％最為明顯，主要因該區交通便捷，並受東區門戶計畫及產業聚集效益所致；嘉義市則因湖子內區段徵收區持續開發，交易熱絡帶動地價上漲。新北市則受惠捷運建設推動，以三峽區及樹林區上升幅度較大；而台南市則受科學園區投資效應，以永康區、善化區及新市區上升幅度較大。

此外，本期全國都市地價總指數與上期比較，以住宅區(101.90)上升1.12％較大，工業區(102.26)上升0.96％次之，商業區(101.99)上升0.85％。

內政部指出，都市地價指數是將各縣市都市計畫範圍內的住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取中價位區段，查估其平均區段地價，據以編算某一地區內，土地價格在一定期間內的相對變動（上漲或下跌）的百分數，其性質類似物價指數，並定期於每年1月15日及7月15日發布。

(中時 )