在韓國央行才剛宣布，維持0.5史上最低利率不變後，韓國企劃財政部(Ministry of Economy and Finance)也出來喊話。受到第三波疫情，以及更嚴格的社交距離規範影響，國內需求與就業市場疲弱，也為韓國經濟前景增添不確定性。

根據這份韓國財政部綠皮書(Green Book)每月經濟報告，儘管韓國出口已見改善，但韓國國內需求不振，失業率居高不下，實體經濟面仍持續面臨不確定性，

拜出口暢旺之賜，韓國官方數據顯示，2020年11月韓國工業生產，較10月增加0.7％，設備投資也月增3.6％。不過，疫情持續肆虐下，民眾都躲在家不外出買東西，11月份零售銷售月降0.9％，並已連兩個月減少。

儘管經濟前景不明，但韓國財政部信心喊話，隨著疫苗接種普及率愈來愈高，相信大家對景氣復甦的信心，也會跟著同步提升。

(時報資訊)