艾斯摩爾(ASML)執行長Wennink在周四的產業會議中告知路透，儘管美國新政府將上任，預計美中之間在半導體技術上將出現持續的對立。

該荷蘭半導體製造設備商已經捲入美中之間的貿易戰爭，在美國壓力下，已經停止對中國銷售價值約2億美元的最新設備。

許多產業觀察和分析師希望在拜登上任美國總統後，能和緩美中緊張趨勢。

Wennink表示，預期不會很快出現重大變化，兩大強權極力在控制先進技術，包括艾司摩爾生產的半導體設備。「我不認為會有改變，老實說，這是兩國產業政策的非常核心項目。這是半導體，創造價值的基礎，所以將不會有改變，我們將必須接受此事」。

艾司摩爾是全球光刻機的領導廠商，使用能量來映射電腦IC，主要客戶有台積電、三星、英特爾，這些公司已開始使用EUV設備和技術。

艾司摩爾先前公布的第三季(7~9月)淨銷售上升為39.6億歐元(約48.2億美元)，較前一年同期的30億歐元高；淨利則上升到10.6億歐元。

在台積電公布優異第四季財報後，艾司摩爾股價周四大漲近6%。

(時報資訊)