華擎（3515）去年全年營收達179.12億元，再創歷史新高，年增33.52%。去年在主機板、顯示卡、伺服器與工業電腦四大產品線帶動下，營收與營業利益表現亮眼。華擎的中國蘇州、深圳廠分別生產伺服器、顯卡；越南則生產主板，台灣也有產能，目前華擎在四大產品線都看到回溫動能。

華擎去年前3季毛利率為21%，營業利益率為10%，淨利率8%，ROE為16%，EPS 8.34元，5項指標均優於前一年的同期。華擎板卡市場在去年下半年受惠主要晶片大廠皆有新品推出、刺激中、高階產品升級換機需求增溫，儘管處理器供貨略有吃緊、但不致於缺貨，加上前一代產品仍多有供不應求下，整體市況持續活絡，去年營收和獲利同步成長，動能並可望延續至今年第一季後。

華擎去年破天荒攜手雷蛇、推出全球首款「Razer Edition」主機板，搶進Razer Fans市場。搭上超微新一代AMD Ryzen 5000系列處理器甫於本季上市熱潮，華擎以旗下主力主板產品線Taichi系列，與雷蛇Razer合作，以AMD X5 70及B550晶片組推出全球第一款Taichi Razer Edition主板，也作為雷蛇首度跨足主板市場的開幕戰。

(時報資訊)