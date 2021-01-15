1.台積電(2330)：法說利多振奮，昨夜ADR大漲逾6%，力甩昨外資賣超3萬餘張空壓，盤初一度飆上625元新天價。
2.聯電(2303)：昨夜ADR飆漲6.97%，帶動早盤股價彈升約2.5%，收復50關。
3.商丞(8277)：外資連日買超，多頭積極搶進，盤出股價一度飆漲逾9%。
4.立積(4968)：去年賺翻，今年會更旺，早盤續漲逾4%，再攀波段新高價。
5.系統電(5309)：斥資7億元獵地擴廠，今年營運表現可期，股價走揚逾3%。
6.愛普(6531)：遭列注意股，去年11月每股淨利5.49元，仍震盪中續漲逾2%，登短波高點。
7.健和興(3003)：電動車夯，迎來漲價浪潮，H1展望佳，晨盤跳空鎖52元漲停。
7.立德(3058)：外資大動作敲進，零錢股出頭天，早盤跳空漲停。
8.四維航(5608)：外資再度轉買超，股價爆大量翻紅強漲逾6%，盤中空頭突襲，股價翻黑。
9.旺玖(6233)：IC設計火燙燙，外資回頭買超，晨盤挾量續漲逾6.5%，再寫波段新高價。
10.台玻(1802)：外資連2日賣超，早盤遭空襲，跌逾3.8%。
11.南僑(1702)：上海子公司A股上市案通過，早盤聞訊漲約2.8%。
12.和碩(4938)：電動車題材吸睛，外資昨擴大買超，早盤漲逾5.5%，突破80元。
13.仁寶(2324)：攜金屬中心研發5G新材料，早盤漲逾1%。
14.亞德客-KY(1590)：元月接單旺，營收戰新高，早盤續漲逾5%，再登天價。
15.佳凌(4976)：電動車火熱，台廠供應鏈吃補，晨盤飆高逾半根停板，衝上天價99.7元，進逼百元大關。
16.帆宣(6196)：台積電大增資本支出，概念股看旺，晨盤差1元亮燈漲停，寫半年高價。
17.漢唐(2404)：台積電大增資本支出，概念股人氣旺，晨盤放量彈高7%，登峰243.5元。
18.弘塑(3131)：台積電資本支出躍增，受惠股沾光，晨盤跳升4%，登1個月高價。
19.萬潤(6187)：台積電資本支出躍增，設備廠跟著嗨，早盤一度觸頂，改寫天價123元。
(時報資訊)
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