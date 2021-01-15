半導體測試介面設備商穎崴(6515)將於20日以每股348元轉上市掛牌，昨（14）完成新股公開承銷抽籤，中籤率僅0.44％。公司對今年營收及獲利同步成長樂觀看待，位於楠梓第一園區的高雄二廠亦於14日開工動土，預期2023年投產後可望顯著提升自製探針產能。

興櫃交易的穎崴14日收盤均價427.19元，以此推算，每位中籤者可望淨賺近8萬元，潛在報酬率達22.76％。穎崴近日股價震盪走揚，今（15）日再度開高勁揚6.39％至454.4元，登近5月波段高點，早盤維持逾5.5％漲幅。

穎崴上市前公開承銷現增新股3046張，其中2072張以每股287.6元競價拍賣，於6日完成開標，合格標單共2401筆、合格投標數量達1萬1081張，投標倍數達近4.35倍，得標價格介於356.8～392.5元，得標均價368.51元，較競拍底價溢價約28.13％。

穎崴後續517張新股於8～12日辦理公開承銷，每股承銷價訂為348元，14日完成抽籤，共吸引超過11.72件申購單參與、中籤率僅0.44％。穎崴將於20日以每股348元轉上市掛牌交易，實收資本額將自3.05億元增至3.36億元。

穎崴受新冠肺炎疫情及華為禁令升級影響，陸系客戶提前於2020年上半年拉貨，使下半年營運動能轉弱。2020年12月自結合併營收1.73億元，月減16.89％、年減3.55％，降至近10月低點。去年第四季合併營收6.22億元，季減24.72％、年減10.05％。

不過，穎崴2020年全年自結合併營收29.09億元、仍年增2.59％，維持成長、續創新高。董事長王嘉煌表示，其他客戶需求已填補陸系客戶需求減少缺口，隨著晶圓供給逐步開出，5G、人工智慧（AI）及車用等高階測試晶片需求看增，樂觀看好今年營收獲利同步成長。

王嘉煌預期，今年老化測試治具（Burn-In Socket）、系統級測試（SLT）及探針卡（Probe Card）的成長動能可望較強。穎崴對此積極擴增自製探針產能，位於高雄楠梓第一園區的高雄二廠已於昨（14）日開工動土。

王嘉煌指出，高雄二廠基地面積1500坪，規畫興建地上8層、地下2層建物，預計2023年投產，擴充探針IC測試等關鍵零件產能。預期明年第四季月產能可提升至100萬支，至2023年可望備增至200萬支以上、上看300萬支。

(時報資訊)