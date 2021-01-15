2020年全台十大建商出爐，去年雖有疫情為房市添上變因，但據591新建案統計，剛性買盤支撐及熱錢回流之下，買氣不墜，各大建商信心大增推案力道強勁，前十名依序為寶佳、南港輪胎、茂德、遠雄、興富發、麗寶、豐邑、愛山林、達麗，昭揚及合環同列第十名，除推案王-寶佳機構，2020年總推案量突破1300億元穩住冠軍之位，第二至十名則是大洗牌，市場變化大。

2020年寶佳維持以量取勝的推案方式，除了全台各區遍地開花外，主力更是鎖定重點重劃區。亞軍南港輪胎旗下的子公司南榮開發光靠「世界明珠」800億元的總銷就拿下第二名。茂德機構2019年未進入前十大建商，但2020年狂衝一舉拿下第三名，主要也是倚靠各大重劃區推案。

遠雄建設大型推案都有捷運機能加持，推案量較2019年小幅成長約1成，拿下殿軍，推案重點在捷運機能強的重劃區。興富發建設2020年推案相對保守，比起2019年推案減少近5成的案量，還是擠進前5名，因火力集中在中南部，房價相對便宜的區塊。

上市建商達麗建設2020年靠著大基地大量體新案擠進前十名，像是擁有水湳智慧城議題的「達麗創世紀」近5千坪基地，總銷達85億元，在台南高鐵特區「達麗國家強棒」2020年底進場，目前已經近完銷，速度驚人。

最後同列在第十名的昭揚及合環，兩大建商都是深耕區域的在地建商起家，像是昭揚就是桃園知名的品牌建商。另外也是新北新店在地建商的合環建設，光靠「合環LANDMARK」單一建案總銷就達200億元。

(時報資訊)