紓困計畫提振，周四美國原油期貨反彈1.3%；據了解，美國總統當選人拜登(Joe Biden)，預計將提出一項規模約1.9兆美元的紓困計畫，亦是其上任前重大的經濟政策開端。內容主要是將超過8000億美元的預算分別用在疫苗分配及援助中小企業等，而約1兆美元則直接發送給民眾作為紓困金。

此外數據顯示，中國原油總進口量在2020年仍增長了7.3%，約1085萬桶/日。係因煉油廠擴大業務，加上先前油價暴跌促使煉油廠擴張，激勵第二、第三季的進口量創下歷史新高，點燃市場對原油需求增加的希望。其中美國原油漲幅1.3%，倫敦原油漲幅0.6%。

美國NYMEX-2月輕質原油期貨上漲0.66美元，報每桶53.57美元；2月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.62美元；2月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.55美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲0.36美元，報每桶56.42美元。(商品行情網)

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