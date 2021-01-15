美國總統當選人拜登周四公布備受期待的擴大紓困計畫細節，新一輪振興計畫規模達1.9兆美元，旨在支持美國家庭與企業度過這場大流行病危機。

拜登即將於下周三宣誓就職。

這項被稱為「美國救援計畫」（American Rescue Plan）的提案，包括一些熟悉的激勵措施，盼政府擴大財政支持，能在新冠肺炎疫苖普及之前，維持美國家庭與企業的生存。

在新一輪振興援助計畫中，拜登主張向大多數美國人直接發放1400美元，使激勵支票的總金額達到2,000美元（包括去年12月通過並開始發放的600美元）。

聯邦每周失業救濟金提高到400美元，並將該措施延長至9月底。

聯邦最低薪資提高到每小時15美元。

將暫時禁止驅逐房客與沒收抵押品的措施延長至9月底。

對州和地方政府提供3500億美元援助。

提供1,700億美元支援K-12學校與高等教育機構。

提供500億美元用於新冠狀病毒測試。

撥款200億美元用於與州、地方及原民區合作推動全國疫苖接種計畫。

讓「育兒稅負減免」（Child Tax Credit）在今年完全退稅，並將減免額度提高到每名兒童3000美元（6歲以下兒童為每名3,600美元）。

拜登執政團隊高層表示，這項計畫是拜登就任總統初期預計推動之兩大支出計畫的第一步。第二項法案預計於2月推出，將著眼於這位總統當選人的長期目標，即創造就業機會、改造基礎設施、對抗氣候變化與促進種族平等。

此外，新政府團隊高層證實，拜登仍然支持10,000美元的學貸減免措施。

拜登周四晚間在宣布該計畫時表示：「這場人類苦難的危機顯而易見，我們沒有時間可以浪費，我們必須採取行動，必須立刻行動」。拜登承認這項計畫或許野心太大，以及其成本問題，但他表示這個大膽的投資將為國家帶來利益。他表示：「我知道我剛才所描述的並不便宜，但無法這麼做，我們將付出巨大代價。主要經濟學家的共識是，我們根本承擔不起不去做我所提議的事。」

(時報資訊)