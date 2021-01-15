新北市新店某國小南下為期3天2夜的畢業旅行，14日到台南水道博物館遊玩，回程途經嘉義，陸續有學童上吐下瀉送醫，嘉義市衛生局15日表示，共有106人分別送聖馬爾定醫院、嘉基醫院就醫，105人已離院，尚有1人留觀，已採糞便及肚門試紙檢體送疾管署化驗，結果最快1周後出爐。

嘉義市衛生局統計，14日晚間嘉基收治約30多名患者，其餘患者由聖馬醫院收治，截止今天（15日）上午8時30分許，學生有95人、老師5人、教練1人、領隊導遊5人，目前急診留觀人數1人，已離院人數105人，住院人數0。

嘉義市衛生局副局長廖育瑋表示，這團畢旅約有200人，衛生局人員已到醫院採集患者的糞便及肚門試紙檢體共3套人體檢體，今早已送疾管署實驗室化驗，檢驗報告最快1周後出爐。

廖育瑋表示，因畢旅團14日中午及下午在台南用餐飲，晚間到嘉義縣，已通知台南、嘉義縣同步採集食物檢體及廚工人體檢體，以釐清病源。

公衛界人士指出，由於身體不適的情形是上吐下瀉，又多達百餘人，人數多，不排除是諾羅病毒，但仍尚待化驗結果釐清肇因。

(中時 )