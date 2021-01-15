台灣豬標章頻頻出包！從去年底的鬍鬚張、八方雲集等店家，至近日的家樂福等台灣豬標章等事件，引發外界質疑台灣豬標章的可信度，農委會今天早上召開記者會指出，為了精進台灣豬標章，即日起原本委由中央畜產會的申請、管理作業等，即日起改由農委會辦理、中央畜產會協助，會努力做到更好。

據統計，截至昨天為止，申請台灣豬標章達1萬6382件、通過審核的有6243件。

農委會主任秘書范美玲表示，農委會為了推廣養豬產業，希望能有共同的標示以推廣台灣豬，因此在去年推動「台灣豬標章」並委由中央畜產會執行核發、申請及管理作業，當初台灣豬標章主要希望證明業者使用的豬肉及可食部位、加工品主原料等為台灣養殖的豬隻，但在部份的執行上規範上未盡清楚及明確之處，造成各界對於台灣豬標章是否能夠落實管理有疑慮，因此即日起的申請、管理作業將改由農委會辦理、中央畜產會協助，但申請流程一樣。

范美玲指出，未來如果使用台灣豬標章，必需全店皆使用台灣豬，使用台灣豬標章的店家包括豬肉、可食用部位及加工主原料皆要使用台灣豬，唯一例外的部分僅有腸衣，因為目前台灣無法能有腸衣產業。

外界質疑台灣豬標章是否上路過於倉促導致無法有效管理，范美玲說，未來會重新檢視，希望台灣豬標章回歸農委會核發、管理後能夠更臻完善。

(中時 )