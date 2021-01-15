建構癌症精準醫療產業價值鏈，國衛院、行動基因、台灣諾華（Novartis Taiwan）、輝瑞大藥廠（Pfizer Taiwan），15日簽署《精準醫療合作聯盟協議書》，未來將致力於癌症基因變異檢測及精準用藥研發，啟航發展癌症精準醫療產業價值鏈。

此項合作開創了公私合作聯盟（public-private partnership）的模式，由政府及醫研界鏈結產業共同投入資源，以優質臨床試驗合作整合平台架構發展精準醫療，嘉惠癌友使其獲得最好醫療，並建立高品質醫療基因大數據資料庫，提升我國癌症精準醫療之整體發展。

此項計畫架構在政府「健康大數據永績平台」之下，集合產官醫研各界資源，建構一個優質、有利於發展精準醫療與個人化醫療效能的臨床研究與產業發展的環境。2020年5月由衛生福利部公告徵求產業界研提合作計畫，包括針對台灣重要癌症，提出基因檢測相關計畫，或開發基因變異（突變）之標靶用藥新適應症的臨床試驗，或建立實證世界證據的研究案例，並在計畫中提出產官學研合作之發展途徑。

經過國衛院與提出計畫申請的各家廠商密切的交流溝通，第一階段由行動基因提出的精準醫療基因檢測計畫，台灣諾華與輝瑞大藥廠則分別提出肺癌基因檢測分析應用計畫，率先通過專家小組及監督委員會審查，由國衛院與三家公司簽訂協議書，成立合作聯盟，積極推動。

精準醫療合作聯盟之啟航，為擴大「健康大數據永續平台」癌症精準醫療合作計畫之開端，藉由建立優質臨床試驗合作整合平台以及醫療基因大數據資料庫，國衛院將繼續廣徵產業界參與，協助廠商加速癌症治療及藥物的研發，引領精準健康產業創新發展，實現增進民眾健康福祉價值。

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