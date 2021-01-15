台北榮民總醫院新任院長佈達典禮，今(15)日上午舉行，由原台中榮總院長許惠恒博士接任新院長一職。交接儀式由退除役官兵輔導委員會馮世寬主委主持，台北榮總歷任院長、副院長齊聚一堂，傳承意味濃厚。在場記者問到，外傳榮總曾上演院長爭奪的「白色巨塔」戲碼，是否隨著許惠恒到任而告終結？馮世寬對院長爭奪戰的說法並未否認，更意有所指說，「院長之爭從來沒有落幕，而是新的里程開始」。馮世寬也以自己是「100分部長」為例，希望許惠恒能成為「120分的院長」。

新任北榮院長許惠恒是國防醫學院醫學科學研究所博士，主治專長包括甲狀腺等內分泌疾病、肥胖症、內科疾病等，為國內知名內科專家、糖尿病治療權威，曾任三軍總醫院住院醫師、總醫師、主治醫師，後至台中榮總服務，擔任科部主任至副院長，104年1月16日接任院長職務，1月16日起調任台北榮總院長。

許院長曾赴史丹福大學醫學院臨床研究中心擔任臨床研究員，現任世界糖尿病聯盟西太平洋區執行委員（IDF-WPR），曾獲世界糖尿病聯盟大會頒發「個人傑出服務貢獻獎」，擔任台中榮總院長六年，帶領台中榮總通過國際糖尿病聯盟（IDF）卓越糖尿病照護中心／糖尿病衛教中心認證、亞太風濕病卓越中心認證等，任內推動多項創新及變革，積極運用數位科技改善服務，發展智慧醫院，成效卓越。

這場佈達典禮由退輔會主委馮世寬監交，台北榮總歷任院長、副院長及一級以上單位主管與同仁共同觀禮。

院方表示，許惠恒院長以做好防疫、高分通過今年醫院評鑑的「二個拜託」，及結合科技創造高峰、精準醫療結合大數據做出特色、提供高品質有溫度的感動服務的「三大方向」，期許全體台北榮總員工努力精進，達到榮總、榮家、榮院資訊統合的目標，運用大數據積極發展智慧醫療，提供精準高品質的醫療服務。

至於許惠恒調任後的台中榮總院長一職，則由原北榮副院長陳適安接任。許惠恒強調，陳適安是國內外知名心臟領域專家，獨創心律不整治療方式聞名海內外，未來也會每週從台中來台北一次照顧老病人，延伸臨床服務和教學研究。

馮世寬在致詞時，也特別感謝代理院長李發耀，在擔任副院長與代理院長期間對北榮的貢獻，祝福他退休後身體健康。

(中時新聞網)