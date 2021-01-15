牛年即將到來，台北市政府祕書處今年邀請書法老師修平山替市長柯文哲揮毫寫下「人迎富貴扭轉乾坤」春聯，市府援例印製了22萬5000份，即日起在市政大樓1樓市民服務組、12區公所及各里辦公處發送，送完為止。

今年北市府邀請專研書法理論體系有成並且教學經驗豐富的修平山揮毫書寫春聯，其揮翰成風，玄妙入神，筆墨間氣韻逼人，蓋有扭轉之勢。

祕書處指出，過去將近1年，新冠肺炎疫情於全球持續蔓延，市府採取防疫、紓困及振興等各項具體措施，維護了市民健康、提振商機、活絡經濟，新的一年即將來臨，市府祝福每位市民「人迎富貴扭轉乾坤」創造另一番新氣象。

祕書處今年援例印製了22萬5000份門聯，除了機關布置辦公環境外，並提供民眾免費索取。牛年門聯即日起於市政大樓1樓市民服務組、12個區公所及各里辦公處開始發送，歡迎民眾索取，送完為止。

另祕書處同時推出「人迎富貴扭轉乾坤」春聯電子檔，民眾可至祕書處官網（https：／／sec.gov.taipei）下載，在紙張的選擇上花點巧思，就能印製出獨一無二的門聯，還可製作電子版門聯透過通訊軟體發送給親友，一同分享年節氣氛並獻上新年祝福。

(中時 )