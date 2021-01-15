日本前滑雪板奧運國手今井夢露（今井メロ）有「天才滑雪少女」的封號，沒想到17歲慘遭性侵，因此毀了她的大好人生，不但開始投入風化場所，甚至轉行拍AV，接踵而來的打擊和低潮讓她罹患精神病，今井夢露也發文坦言，她一直無法面對，感到相當痛苦。

今井夢露14日發文坦言自己罹患複雑性PTSD、躁鬱症、失眠障礙等精神病，她早在10幾歲時就被診斷出有情緒問題，為了治療失眠她只能不斷吃藥，「如果不吃就會3天都醒著還頭痛」，也提到她罹患的疾病中，躁鬱症是最難理解的，「我無法控制自己，也會苛責自己」。

雖然今井夢露曾被譽為天才滑雪少女，人生卻不是一帆風順，在她5歲時父母離婚，從此她跟著教練爸爸生活，受到嚴格訓練，家中甚至裝了監視器要看她的練習狀況，也因此幾乎沒有朋友，還遭到同學霸凌，她在17歲那年遭到性侵，隔天奧運預賽落敗，再也一厥不振，她患上了壓力創傷症候群，卻也樂觀表示，能面對的方式就是「只要現在幸福就好」。

然而因為身體問題，今井夢露的頭蓋骨變形壓迫到神經，影響到她的記憶力，時常忘記東西，「再一次明白了，了解自己是多麼重要的事」，她也提到會選擇說出來，是為了世上有相同煩惱的人，「和自己的病戰鬥，面對它，其實不是輕鬆的事情，但是不要放棄面對，堅強地活著，我覺得是很美好的事情」。

(中時新聞網)