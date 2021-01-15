其實不僅籃網、七六人兩隊積極爭搶「大鬍子」哈登，就連「綠衫軍」塞爾提克也很有興趣招募他，卻因火箭跟塞爾提克提出的交易條件太過貪婪，讓塞爾提克根本無法接受，因為火箭竟然開口索討傑倫布朗、史馬特兩名綠軍主力外加首輪籤。

火箭這個報價是被《Boston Sports Journal》記者拉布搶先曝光，只是傑倫布朗身為塞爾提克明日之星，早已站穩先發得分後衛地位，史馬特更是綠軍後場防守大將，塞爾提克怎麼可能願意放棄兩大主力與首輪籤，去追逐充滿變數的哈登。

塞爾提克總裁安吉也在15日談到先前跟火箭之間的交易談判過程，「哈登是一名相當出色的球員，他在任何時代都是進攻端最棒的球員之一，我相信聯盟每支球隊都很尊敬他，作為對手也都畏懼他，我們確實有跟火箭討論過交易他的方案。」

「但不是最近，我們確實跟火箭討論過，也討論過很多次，可是他們的報價始終沒有改變，這個報價對我們來說太高了，也不是我們想做的事，」安吉說，「儘管我們很尊敬他，也想得到他，但我們認為現在並非合適的時候，報價也不合適。」

(中時 )