幫助行銷台東鳳梨釋迦，台中市長盧秀燕15日主動發起認購活動，廣邀各界參與，與台東縣饒慶鈴縣長共組女力首長聯盟，攜手支持在地農產。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕15日與台東縣長饒慶鈴攜手行銷台東鳳梨釋迦時，拿起一顆外銷等級的台東鳳梨釋迦，直呼「比我的臉還大！」（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，挺農民，拚經濟不分縣市。（盧金足攝）

一箱外銷等級的鳳梨釋迦，才賣600元，幫農友拚經濟。（盧金足攝）

有誰比盧秀燕的面子大？台中市長盧秀燕15日與台東縣長饒慶鈴攜手行銷台東鳳梨釋迦時，拿起一顆外銷等級的台東鳳梨釋迦，直呼「比我的臉還大！」本來饒慶鈴只預期賣3000斤，盧秀燕一口氣賣了近5萬斤，而且還持續熱銷中，盧秀燕化身最強推銷員，強調「買到賺到」，挺農民、拚經濟不分縣市！

台東鳳梨釋迦進入產期，過去以外銷為主，年產值近50億元，受各國歡迎，因應疫情影響外銷通路，台東特別推出產地直送到家服務，鼓勵各縣市民眾購買，饒慶鈴漏夜從台東風塵僕僕來台中市行銷鳳梨釋迦，載來一卡車的鳳梨釋迦銷售一空。

盧秀燕說，最高級的鳳梨釋迦多數外銷，但過去這一年來，因為新冠肺炎疫情的影響，各個縣市的農業經濟都受到很大挑戰，台東外銷鳳梨釋迦非常的辛苦，「饒縣長請台中市可不可以幫忙？」台中市是全國第二大城市，人口將近300萬人，本來饒慶鈴很客氣的請託賣3000斤，經市府動員銷售後，現在已賣了5萬斤，而且還在持續增加中。

盧秀燕說，一箱外銷等級的鳳梨釋迦，才賣600元，幫農友拚經濟，年關將到，大家一起來購買，自己也是家庭主婦，一看這麼好的品質「買到賺到」，她拿起一顆鳳梨釋迦說「跟我的臉一樣大，有的比我的臉還大」，品質這麼好，每一顆釋迦坐車到台中，還要注意保持不受碰撞，不只市府員工搶購，企業與農會通路熱銷。

很多在台中打球的台東球員，也來力挺台東縣長饒慶鈴，讓她很感動又幽默的說，鳳梨釋迦有兩種，平常看到的為大目釋迦，外銷的鳳梨釋迦，口感經過改良非常香甜，因為疫情的關係，銷售受影響，「請盧市長幫忙，聽到賣了近五萬斤這個數字，我真的嚇一跳」，我非常感謝台中市。

盧秀燕還當場傳授「優雅」吃鳳梨釋迦的撇步，可以一顆切成3、4片，用不鏽鋼湯匙挖來吃，全家人共享。

饒慶鈴表示，台東鳳梨釋迦酸甜多汁，長年受到香港、大陸高消費族群喜愛，新冠疫情影響全球進出口貿易，剛好可以重新定位市場方向，她歡迎各界訂購，也感謝盧秀燕大力相挺，今天特別親送鳳梨釋迦至台中，代表台東農民對台中市民的感謝，相信有台中的加入，帶動台東鳳梨釋迦銷路。

(中時 )