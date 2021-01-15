人民幣兌美元15日中間價報6.4633元，較14日6.4746元，漲113個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，15日開展人民幣（下同）5,000億元中期借貸便利（MLF）操作和20億元逆回購操作。

15日有3,000億元MLF、50億元逆回購到期，1月23日有2,405億元定向中期借貸便利（TMLF）到期，此次MLF操作規模上實現小幅縮量續作。

(工商 )