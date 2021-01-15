人幣中間價升113個基點 人行5,000億MLF操作 10:522021/01/15 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元15日中間價報6.4633元，較14日6.4746元，漲113個基點。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，15日開展人民幣（下同）5,000億元中期借貸便利（MLF）操作和20億元逆回購操作。 15日有3,000億元MLF、50億元逆回購到期，1月23日有2,405億元定向中期借貸便利（TMLF）到期，此次MLF操作規模上實現小幅縮量續作。 美債殖利率躥揚 投資人大砍亞幣多頭 韓元與台幣近砍半 貨櫃兩樣情 歐洲線運價鬆動 美國線頻傳跳港 (工商 ) #MLF #中間價 #基點 #中期借貸便利 #日有 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連鎖咖啡領頭羊 狂刷存在感 04:102021/01/15 兩岸新聞 亞德客接單旺 元月營收戰新高 04:102021/01/15 證券．權證 專家傳真－同款不同師傅！ 尊重專業才是關鍵 04:102021/01/15 專題周報 VW旗艦轎跑Arteon Fastback／Shootingbrake 149.8萬起正式上市 10:282021/01/15 汽車情報-汽車新聞 黃文博》這件事 臺灣做得到 美國辦不到 09:202021/01/15 生活 股價指數期貨贏家專欄－宜買台指期 賣富時100期貨 04:102021/01/15 證券．權證 14檔PCB股量增價揚 可望接棒演出 04:102021/01/15 證券．權證 臉書、推特市值蒸發逾500億美元 04:102021/01/15 全球財經 美股定心丸殺到 Fed主席鮑爾：寬鬆政策不宜過早退出 09:282021/01/15 財經 Q1股票期貨小型契約 台積電入列 04:102021/01/15 財經焦點 《櫃買市場》凱鈺今起預收款券 20分鐘撮合一次 08:182021/01/15 財經 財經熱門新聞 台股為什麼牛氣衝天？ 謝金河爆製造投機大泡沫推手 - 財經 爭奪澳在陸地盤 1國喊話：近100億噸鐵礦石待開採 - 財經 2國角力犧牲品？ 73艘澳煤炭船清關等半年 下場曝光 - 財經 航運股史上最瘋狂 客戶怒：賣一櫃抵賺10年 小心崩盤 - 財經 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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