本周被動元件產業天災人禍連環爆，日本經濟新聞報導，村田福井廠因連日大雪而停工，雖然業界預期，村田應有庫存因應，然而該廠以MLCC、EMI產品為主力業務，MLCC產能比重達25％，是村田在日本境內最大的工廠，大雪導致的停工仍被MLCC廠高度關注。

日本經濟新聞是在昨日晚間披露此消息，由於目前村田的稼動率逼近100％，大雪導致的停工還是很快在台灣的業界傳開，根據日媒的報導，連日大雪之下，福井村田製作所的宮崎工廠（福井縣越前町）已經停工。

台灣廠商指出，村田福井廠以生產MLCC、EMI產品為主力，MLCC產能比重高達25％，是村田在日本境內最大的工廠，業界認為，大雪停工對高階的MLCC規格多少有影響，但業界不認為村田會停工太久，對MLCC的衝擊初步來看只是交貨更為不順。

村田為全球第一大MLCC廠，MLCC佔集團營收比重約36％，是營收比重最高的產品線，村田股價在過去幾個交易日持續大漲走高，並站穩一萬日圓，但今日股價受廠區大雪停工影響，開高走低，股價翻落盤下，截至十點多，股價報10,190日圓，下跌幅度為0.63％。

(工商 )