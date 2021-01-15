民進黨桃園市議員王浩宇罷免案將於明日（1月16日）投票。國民黨立委李德維表示，中選會日前宣布居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者未通知檢驗陰性前不得投票；反觀去年6月「罷韓」案時，衛福部長陳時中並未對「自主健康管理者」有所規範，明顯大搞雙標。李呼籲，中壢鄉親明日口罩戴好出來踴躍投票，用行動反制雙標黨搞鬼。

李德維昨日在臉書發文，稱罷免王浩宇案可視為「2021第一戰」，日前桃園市選委會宣布，依照中選會規定，居家隔離、居家檢疫者不得投票，自主健康管理者 在通知檢驗陰性之前，也不得外出投票。但問題是，去年6月，罷免韓國瑜投票前兩天，陳時中卻說：「依據法律規定，居家隔離者及居家檢疫者需要被隔離，所以不可外出投票。其餘具有投票資格者都可以外出投票。」

李德維直言：「所以問題是，自主健康管理者，到底可不可以投票？」李表示，桃園市選委會聲稱，是依照中選會規定，但根據中選會去年擬定的「高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫計畫」，其中第三項「防疫措施」中清楚明定：「如為居家隔離者、居家檢疫者請依傳染病防治法規定辦理，並依公職人員選舉罷免法第65條規定，不得進入投票所投票及參觀開票」，其中只有寫到居家隔離與檢疫者，隻字未提「自主健康管理者」。

面對衛福部與中選會的雙標爭議，李德維坦言：「關於雙標這種老哏，其實我也懶得再批評了，只想呼籲中壢鄉親：義無反顧衝一波！口罩戴好出來投！只要我們票夠多，就不怕雙標黨搞鬼。」

(中時新聞網)