行政院長蘇貞昌宣布展緩數位身分證，政委唐鳳15日出席新北市「亞太社會創新高峰會」，被問到數位身分證爭議時表示，疫情期間大家對晶片化身分證件健保卡有更多認識，包括健保快譯通、健康存摺使用數據提高10倍不止，大家對數位身分證件有期待，體驗也有提升，那就來充足整合，目前已展開法治、資安與服務體驗整備。

唐鳳表示，院長宣布暫緩，目前已經由副院長也是資安長的沈榮津展開，法治、資安與服務體驗全面整備，到時會更大家分享整備結果。

被問到目前數位發展進度沒有很大進展，唐鳳說，李孟諺祕書長已講過，新會期把組織改造、法規想法以及法律草案送到立院討論。

對於數位身分證會引起爭議，唐鳳說，疫情過程大家對晶片化身分證件健保卡有更多認識，他舉例如健保快譯通、健康存摺提高10倍不止，大家對這方面有想法、對數位身分證件期待，加上一年體驗有提升，那就來做充足整合。

(中時 )