曾是歌廳玉女紅星，為愛勇敢，替舊情人還債，卻弄得一身腥，惹禍上身。本事劇團全新作品《崔氏》，以京劇老戲《癡夢》裡的「崔氏」為角色原形，描述女性面對感情的不同掙扎，由京劇女伶黃宇琳擔任主演，編劇邢本寧表示，「這是一部為所有渴望愛的女性而作的作品。」

在老戲裡的崔氏，嫁給書生朱買臣，飢寒受凍，逼丈夫寫下休書，改嫁卻遭凌虐。某日，有位狀元來找她，竟是前夫，她陷入癡心妄想，期待和丈夫再續前緣，但卻迎來不堪的現實。

邢本寧表示，劇中的崔氏，在新編劇裡成為Tracy，是一名落魄的歌廳歌手，曾經為情自殺，但舊情人一回來，又燃起她一絲希望，奮力為對方還債，又傻又癡情。

《崔氏》由王瑋廉執導，音樂設計為柯智豪，劇中運用京劇老戲以及多首流行歌曲，包括〈玫瑰人生〉、〈掌聲響起〉、〈領悟〉等，同時還有主題曲〈月如鉤〉，唱出Tracy一角的心境變化。

邢本寧說，這個角色，呈現了無懼的愛，「要相信愛，哪怕結果不是自己想要的模樣。」演出將於1月15日至17日，在台灣戲曲中心小表演廳登場。

(中時 )