新竹縣一名徐姓男子因有健身習慣，去年10月於新豐鄉1處宮廟廣場做仰臥起坐時，遭另名戴姓男子調戲，甚至想跨坐在他身上，徐男因此不忿而出手教訓，同時也報警處理，未料待警方到場後，戴竟然陷入昏迷，送醫後不治身亡，因解剖為戴男脾臟破裂出血致死，檢方也依傷害致死罪起訴揮拳的徐姓男子。

26歲徐男具有運動、健身習慣，去年10月某天傍晚在宮廟空地做運動，被另名喝酒後的51歲戴姓男子調戲，不僅出言騷擾，還踢徐男屁股、摸其手臂，徐男雖出言制止，但戴男仍不理會，甚至想出腳踩徐。

徐男無法忍受遭對方言語及肢體騷擾，戴男則惱羞成怒，雙方因此發生口角及肢體衝突，徐男也朝對方揮拳，並報警稱他被人騷擾。警方獲報到場，徐男也說明遭對方調戲而打架，戴男則在回答問題時，突然失去意識昏迷，警方也立即致電119求救。

未料戴男因此傷重不治身亡，依據解剖報告顯示，戴男因脾臟破裂導致嚴重內出血致死，而依據監視器，徐男因出拳毆打對方，與戴男脾臟出血有因果關係，檢方因此以傷害致死罪，起訴徐男。

(中時 )