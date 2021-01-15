內政部中央警察大學於今(15)日上午舉辦卸、新任校長交接典禮，在部長徐國勇監交下，新任校長由原任新北市政府警察局局長陳檡文出任，接下培養國家治安人才重任。

交接典禮上，徐國勇首先對卸任校長黎文明表達肯定與謝意，並表示新任校長陳檡文，警政歷練完整、實務經驗豐富，108年擔任新北市政府警察局局長迄今，積極穩定地方治安，強化犯罪預防，加強交通執法，保護婦幼安全，並改善警察廳舍環境，精進警政服務效能，圓滿達成各項任務，深獲各級長官的肯定。

徐國勇指出，警大為國家培養優秀的治安人才，責任重大，期勉新任陳校長就任後，發揮所長將實務經驗融入警察教育，並期許警大與警政署要更緊密合作，積極強化社會安全網，確保社會安全、提升科技偵防能量，精進治安作為，為民眾謀求更大的福利。

內政部表示，陳檡文是中央警察大學正科45期畢業，同時也是東吳大學法律研究所碩士，歷任臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長、刑事警察局主任秘書、嘉義市政府警察局局長、刑事警察局副局長、保安警察第七總隊總隊長、警政署警政委員、航空警察局局長、新北市政府警察局局長等職務，警政實務經驗豐富，歷練完整。

(中時新聞網)