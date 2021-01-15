紅雀招牌鐵捕莫里納(Yadier Molina)已經38歲，不過仍想留在球場上奮鬥，他從2000年加入紅雀體系，上大聯盟打17個球季，不過進入自由市場後卻等不到母隊有誠意的合約，莫里納追求複數年約，不過他也坦承，假如合約並不吸引人，可能會「抬頭挺胸」地退休。

距離紅雀的春訓只剩34天，不過莫里納卻還沒確定自己的未來，這名鐵捕希望自己能打到40歲，因此向紅雀要求2年合約，不過雙方一直談不攏，上個月還痛批紅雀開的數字「太荒謬」，但儘管如此，莫里納仍希望能穿著紅雀球衣繼續打球。

莫里納接受紅雀隊廣播公司《La Vida Baseball》的主持人阿森西奧（Polo Ascencio）採訪時說，「我正努力準備自己，如果上帝希望我回來，那麼我會回來，但假如沒有的話，我將抬頭挺胸地退休。」

整個休季期間紅雀與莫里納的經紀人一直保持聯繫，不過由於去年因疫情重創收入，紅雀隊每筆合約都斤斤計較，除了莫里納之外，還39歲資深投手溫萊特（Adam Wainwright）尚未談妥合約。此外自由市場上還有另一名優秀的捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，他最後簽定的價格也會影響莫里納的報價。

莫里納多次在去年強調他狀況好又健康，可以多打幾年，以他在紅雀待了20年的資歷，紅雀也曾稱呼他是「傳家寶」，希望能留住他，不過在僵局之下，莫里納可能會接受其他球隊提出的短期合約，據傳國民和天使有與他的經紀人接觸。

(中時 )